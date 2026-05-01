Pas njoftimit paralajmërues të Presidentit Donald Trump për vendosjen e tarifave prej 25% mbi makinat evropiane, Komisioni Evropian ka thyer heshtjen, duke lëshuar një paralajmërim të qartë për Uashingtonin. Përmes një zëdhënësi zyrtar, Brukseli ka bërë të ditur se është gati të ndërmarrë hapa mbrojtës nëse SHBA-ja vepron në mënyrë të njëanshme.
BE: “Ne po zbatojmë angazhimet tona”
Komisioni Evropian hodhi poshtë pretendimet e Trump se blloku ka dështuar në respektimin e marrëveshjeve tregtare. Zëdhënësi theksoi se procesi legjislativ i BE-së po vijon sipas praktikave standarde dhe se administrata amerikane ka qenë e informuar në çdo hap.
“BE-ja po zbaton angazhimet e marra në deklaratën e përbashkët në përputhje me praktikën standarde legjislative, duke e mbajtur administratën amerikane të informuar vazhdimisht. Ne mbajmë kontakt të ngushtë me homologët tanë,” u deklarua nga Brukseli.
Kërkesë për sqarime nga Uashingtoni
Në një kthesë diplomatike, Komisioni la të kuptohet se është pala amerikane ajo që po shfaq paqartësi. Zëdhënësi konfirmoi se BE-ja po bën përpjekje për të marrë sqarime mbi angazhimet e vetë SHBA-së, duke lënë të kuptohet se tensionet mund të vijnë nga një keqkuptim ose tërheqje e mundshme e Uashingtonit nga pikat e dakordësuara më parë.
Gatishmëria për kundërpërgjigje
Ndonëse Brukseli u shpreh i përkushtuar për një marrëdhënie transatlantike “të parashikueshme dhe reciprokisht të dobishme”, mesazhi për “masat mbrojtëse” ishte i prerë.
Nëse SHBA-ja miraton masa që bien ndesh me Deklaratën e Përbashkët (siç janë tarifat e paralajmëruara 25%), BE-ja nuk do të qëndrojë pasive.
“Ne do të rezervojmë çdo të drejtë për të ndërmarrë veprime për të mbrojtur interesat e BE-së,” theksoi zëdhënësi.
Leave a Reply