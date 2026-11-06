Komisioni Evropian ka akuzuar TikTok-un se nuk po mbron shëndetin mendor të përdoruesve, duke i ekspozuar ndaj një rrjedhe të pandërprerë përmbajtjesh që rrezikojnë të përkeqësojnë çrregullimet e të ngrënit dhe ankthin. Çështja prek drejtpërdrejt modelin e biznesit të platformës.
Në një vendim paraprak të publikuar të premten, rregullatori i BE-së deklaroi se algoritmi i TikTok-ut “mund të jetë i dëmshëm” dhe po i çonte përdoruesit e rinj dhe ata më të cenueshëm “në një labirint përmbajtjesh nga i cili nuk mund të dalin lehtësisht”.
Platforma kineze e videove të shkurtra, e cila ka 189 milionë përdorues në BE, rezultoi se nuk kishte arritur të parandalonte shfaqjen e përmbajtjeve të përsëritura mbi tema të tilla si imazhi trupor apo izolimi. Këto përmbajtje mund të shkaktojnë ankth e trishtim, si dhe të përkeqësojnë çrregullimet ekzistuese të të ngrënit apo problemet e shëndetit mendor.
Zyrtarët thanë se hetimi u përqendrua te përmbajtjet e ligjshme, ku një video e vetme mund të mos përbëjë problem, por efekti i grumbulluar i shikimit të dhjetëra videove për të njëjtën temë mund të dëmtojë shëndetin mendor të përdoruesve.
Masat mbrojtëse të TikTok-ut për të zbutur rreziqet e të ashtuquajturit “efekt i labirintit”, kur përdoruesve u shfaqen përmbajtje të kufizuara dhe të përsëritura për t’i mbajtur sa më gjatë të angazhuar, u vlerësuan si joefektive.
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