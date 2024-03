Nga Artur Ajazi

E ndërsa Edi Rama, ka zgjedhur një prej mënyrave më spaktakolare për parafushatën elektorale të 2025, Rithemelimi ka paramanduar se e vetmja formë se si mund të marrë vëmëndje, janë komisionet parlamentare. Duke menduar se, me ngritjen e 3-4 komisioneve parlamentare, dhe duke shfaqur e lexuar “raporte qindra faqeshe me konstatime dhe akuza”, Rithemelimi ka menduar se, mund ta nisin edhe ata fushatën prej muajit në vazhdim.

Argumentet e lexuara me gjoja “abuzime me sterilizimin, dhe abuzimi me check-up falas” apo dhe lista e gjatë me emrat e personave që do të thirren në komisionin “Vokshi” ku binte në sy emri i kryeministrit Rama i pari, janë thjesht parafushata e tyre. Nuk mund të bëhet parafushatë apo dhe fushatë elektorale, duke munguar argumentet, programet, platformat konkurruese, dhe duke u bazuar dhe shfrytëzuar komisionet “hetimore”.

Duke shpresuar tek “produkti fundor i këtyre komisioneve”, dhe tek lista me emra të personave që do të jenë të akuzuar nga Rithemelimi si “shkaktarë të megakorrupsionit në Shëndetësi”, opozita e sakatosur, mendon se në 2025 mund të përmbysë qeverisjen Rama. Ndoshta nuk u ka mbetur gjë tjetër si “armë e fortë për të fituar ca vota më shumë në 2025”, pasi për të fituar pushtetin, ka beteja të tjera mes tyre dhe Partisë Socialiste.

Ndryshimi i situatës së brëndshme politike dhe i asaj të jashtme, Rajonale dhe Europiane, e kanë forcuar pozitën e Edi Ramës si kryeministër i vendit, dhe si faktori kryesor i ruajtjes së balancave politike në Ballkanin Perëndimor. Ndaj të mendosh se, me komisione hetimore parlamentare, mund ti “lëkundësh themelet” qeverisjes Rama, ky është thjesht naivitet politik. E gjithë vëmëndja e mediave të Rithemelimit dhe i analistëve “parashikues” të ardhmërisë politike, është drejtuar tek komisioni “Vokshi” dhe komisionet e tjera që do të pasojnë atë.

Madje sipas tyre “komisionet hetimore do t’ja çjerrin maskën kësaj qeverie, dhe do ta detyrojnë Ramën të largohet duke krijuar qeveri teknike”.Natyrisht, ky është plani i miratuar nga “rrugica e protestave”, dhe nuk ka vlerë tjetër as juridike dhe as politike. Shqiptarët duke nisur nga e hëna e kësaj jave, do të shohin dhe dëgjojnë çdo ditë, “zbulime, akuza, denoncime, dhe shifra marramandëse korruptive”, nga komisionerët demokratë, deri në momentin kur Berisha nga ballkoni, të shpallë “fitoren e opozitës”. Duke u “shtërnguar fort” pas komisioneve parlamentare (që zakonisht kanë rezultuar punë boshe) Rithemelimi de facto, ka hapur fushatën e vet, e cila pritet të sjellë sërish mërzitje, braktisje, dhe mosbesim nga mbështetësit e saj në bazë.