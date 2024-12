Komisionerja për Fqinjësinë dhe Negociatat për Zgjerimin Marta Kos shpreson në mbylljen e grup-kapitujve me Shqipërinë brenda mandatit të saj 5-vjeçar. Ajo deklaroi sot nga Brukseli se çelja e këtij grup-kapitulli të 6-të përbën një “sinjal” të rëndësishëm, që tregon se vendi ynë është në harmonizim të plotë me politikat e Bashkimit Evropian.

“Zgjerimi është prioritet për BE dhe jemi të përkushtuar për të marrë rezultate të tjera dhe ta përforcojmë bashkimin tonë në bazë të ndryshimeve gjeo-strategjike që po ndodhin sot. Hapja e negociatave për grup kapitullin 6 përçon një sinjal gjeo-strategjik dhe është njohje e qartë e harmonizimit të Shqipërisë me politikat e BE-së. Duke hapur kapitujt për këtë temë, këto tema forcojnë paqen, stabilitetin dhe sigurinë në kufijtë e bashkimit, duke qenë si një aktor sëbashku me Shqipërinë. Ne jemi për të mbrojtur interesin tonë. Kam besim në vendosmërinë e Shqipërisë për të punuar fort në këto negociata dhe përkushtimin tek të gjitha reformat. Duke parë konsensusin kombëtar, ku është përfshirë edhe shoqëria civile, jo vetëm qeveria e Parlamenti. Është proces që do ketë impakt për shoqërinë e ekonominë duke sjellë përfitime. Ne do vijojmë përpjekjet për një të ardhme të përbashkët e të lulëzuar. Suksese Shqipërisë!”, tha Kos në fjalën e saj.

Edhe për ministrin e Jashtëm Hungarez, Shqipëria ka bërë progres të shkëlqyer në realizimin e “detyrave” të saj.