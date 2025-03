Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerimin, Marta Kos, do të vizitojë Shqipërinë javën e ardhshme më 13 mars.

Sipas axhendës të publikuar nga Komisioni Evropian, Kos do të takohet fillimisht me Presidentin e Republikës, Bajram Begaj dhe më pas me kryeministrin Edi Rama.

Pas takimit, Kos dhe Rama do të jenë edhe në një konferencë të përbashkët për mediat.

Po atë ditë, komisionerja do të marrë pjesë në Konferencën e Kolegjit të Evropës: “Zgjerimi i BE-së dhe shoqëritë elastike në Ballkanin Perëndimor: forcimi i shoqërisë civile, barazia gjinore dhe pjesëmarrja e të rinjve”.

Gjatë ditës Kos do të takohet dhe me Kryetaren e Kuvendit, Elisa Spiropali dhe nënkryetarin, Agron Gjerkmarkaj.

Vizita e saj në Tiranë do të përmbyllet me takimin me Kryetaren e Komisionit për Çështjet e BE-së, Jorida Tabaku dhe Kreun e Grupit të PD-së, Gazment Bardhi.