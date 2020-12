Sot zhvillon punimet dita e pare e Komitetit Drejtues te Forumit te Investimeve per Ballkanin Perendimor. Moren pjese Komisioneri Varhelyi, Governatori i Bankes te Investimeve te Keshillit te Evropes, dhe Ministrat per Integrimin dhe Kryenegociatoret e vendeve te Ballkanit Perendimor.

Shqiperia përfaqësohet nga Kryenegociatori per Aderimin ne BE, Amb. Zef Mazi. Komisionerei Varhelyi mbajti nje fjale gjithëpërfshirëse per projektet strategjike ne Ballkanin Perendimor, theksoi se Ballkani Perendimor eshte pjese dhe do jete shpejt pjese e BE-se, beri thirrje per 20 miliard sa paku investime per BP.

Ai njoftoi mbledhjen se Komisioni po punon qe vaksina te sillet per Ballkanin Perendimor ne te njejte kohe me shtetet anetare te BE-se.

Amb Mazi theksoi se “ky ishte nje lajm shume i mire per te gjithë ne, per popullin, qeverinë dhe gjithë vendin tone. Kjo deshomon veprim, levizje konkrete te BE per Ballkanin Perëndimor, trajtim ne kohe te vendeve tona bashke, njëlloj me vendet e BE-se”.

