Komisioneri për Zgjerim dhe Fqinjësi në Ballkanin Perëndimor, Oliver Varhelyi, iu ka bërë thirrje të gjitha palëve politike në Shqipëri të mbështesin pa vonesë procesin për ngritjen e Gjykatës Kushtetuese.

Teksa ka mirëpritur hapjen e procedurave për dy vakancat në këtë gjykatë, Varhelyi është shprehur se ajo duhet të përfundojë brenda Konferencës së Parë Ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe BE.

“Mirëpres hapjen e procedurave të aplikimit për 2 vakancat për në Gjykatën Kushtetuese. Është thelbësore që të gjitha autoritetet ta mbështesin këtë proces pa vonesë. Kjo është një kërkesë kryesore e Këshillit Europian. Të ketë përfundime para Konferencës së Parë Ndërqeveritare. BE vazhdon të mbështesë Shqipërinë në rrugën e saj të pranimit”, ka shkruar komisioneri Varhelyi në Twitter.

I welcome the opening of application procedures for 2 vacancies of 🇦🇱Constitutional Court. Essential that all 🇦🇱 authorities support this process w no delay. This is a key requirement of @EUCouncil Conclusions prior to 1. IGC. EU continues to support Albania on its accession path

