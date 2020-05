Sot zhvillohet online Samiti i Zagrebit mes BE dhe Ballkanit Perëndimor teksa bota dhe Europa sidomos është e goditur nga pandemia e COVID-19.

Në të njëjtën kohë Komisioneri për Zgjerimin në BE, Oliver Varhelyi nëpërmjet një statusi në “Twitter” thotë se “pandemia konfirmoi se Ballkani Perëndimor është qartësisht me të ardhmen në BE.”

Varhelyi theksoi se fillimisht BE kërkoi aksion global dhe bashkëpunim mes partnerëve dhe këtë më mirë se kudo e bëri Ballkani Perëndimor, rajoni në zemër të Europës.

Më pas ishte BE që ofroi ndihma financiare dhe mbështetje për të gjitha vendet teksa Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut morën lajmin pozitiv të çeljes së negociatave.

/e.rr

My take on #EU relations with the #WesternBalkans ahead of today’s #ZagrebSummit: #COVIDー19 pandemic confirmed clearly that the region’s future is in the EU.👇🏻 https://t.co/wqZieTOy8S

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) May 6, 2020