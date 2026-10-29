Komisioneri Evropian për Energjinë, Dan Jørgensen, ka paralajmërurar se rritja e çmimeve të naftës dhe gazit do t’i lërë shumë qytetarë të Bashkimit Evropian në vështirësi të mëdha për të shlyer faturat e energjisë gjatë këtij sezoni dimëror, pavarësisht se nuk parashikohet të ketë mungesa fizike të furnizimit në treg.
Deklarata është bërë pas takimit të ministrave të energjisë të bllokut evropian të mbajtur në Luksemburg. Gjatë këtij takimi, Jørgensen theksoi se vetë disponueshmëria e gazit ose e naftës në treg humbet vlerën e saj kur çmimet arrijnë nivele kaq të larta.
Sipas tij, përballueshmëria financiare është një çështje po aq urgjente dhe kritike sa edhe siguria e furnizimit, pasi një sasi e mjaftueshme produktesh në treg nuk ka asnjë dobi praktike për familjet dhe bizneset që nuk kanë mundësi ekonomike t’i paguajnë ato.
Në përpjekje për të zbutur situatën dhe për të garantuar stabilitetin gjatë muajve të ftohtë, shtetet anëtare të BE-së kanë rikonfirmuar angazhimin e tyre për të çliruar rreth 42 milionë fuçi naftë në treg gjatë periudhës në vijim, ku afërsisht gjysma e kësaj sasie do të jetë karburant dizel.
Megjithatë, Bashkimi Evropian po hyn në sezonin e dimrit dhe të ngrohjes me rezerva të gazit që ndodhen në nivelin e 75 për qind të kapacitetit të disponueshëm të ruajtjes.
Ky tregues tregon një rënie të dukshme krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kur rezervat arritnin në 83 për qind.
Kjo situatë e rezervave, e shoqëruar me kostot e larta të energjisë, shton shqetësimet rreth ndikimit që kriza e çmimeve do të ketë në buxhetin e konsumatorëve evropianë gjatë muajve të ardhshëm.
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