Ish-kryeministri Sali Berisha mbetet padiskutim nje nder protagonistet kryesore qe nxjerr cdo dite lajme te rreme kunder Shqiperise. Ai njihet si politikani qe per te arritur synimet e tij politike, perdor cdo mjet.

Diten e sotme ai ka publikuar nje lajm nga nje media periferike italiane, ku thuhet se Shqiperia trafikon dro ge ne Itali. Duke shperndare lajmin fantashkence qe nxin Shqiperine, Berisha “nxjerr koken” kur thote se “Drejt BE me nje det dr oge”.

Kete ai e ben fiks sot, ne diten kur u mblodh Keshilli Kombetar i Integrimit Europian. Dukshem, Berisha nuk e duron dot faktin qe Shqiperise i jane hapur negociatat.

Mirepo, qytetaret nga ana tjeter e kane diskretituar Berishen me ironi por edhe me dyshime se edhe ai me keto artikuj po vepron njelloj si keshilltari i Metes qe paguante fak e news kunder qeverise, ne nje media periferike italiane. Me poshte po ju sjellim reagimin qytetar ndaj Berishes.

/lexo.al