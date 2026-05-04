Avokati Spartak Ngjela ka reaguar me tone kritike, duke iu referuar faktit që Sali Berisha është i akuzuar nga SPAK për korrupsion, ndërkohë që vijon të akuzojë publikisht kryeministrin Edi Rama për të njëjtën çështje. Sipas tij, kjo situatë është një kontrast që shkon nga komedia në një tragjedi për vendin.
“Berisha është i akuzuar nga SPAK për korrupsion bashkë me familjen. Krim ky që ai akuzohet se e ka kryer kur ka qenë ́kryeministër.
Por, me pasionin e tij të një njeriu të rëndomtë, vetë ai shkon në SPAK si i akuzuar për korrupsion, dhe përditë akuzon kryeministrin Rama për korrupsion. (!)
E shiheni se kush na ka drejtuar si kryeministër!!!
Komedi për ne që tallemi me Saliun përditë, por ama kjo ka qenë e mbetet ende një tragjedi kombëtare”, shkruan Spartak Ngjela.
