Tre ndeshjet e para të kombëtares, kanë qenë brenda pritshmërive, për trajnerin Reja, të paktën sa i i përket pikëve në renditje.

Tekniku italian lë të kuptohet se në ndeshjet miqësore të Qershorit, me Wellsin dhe Çekinë do të provojë lojtarë të rinj për të formuar një grup më konkurrues për kualifikueset e botërorit, ndaj Polonisë dhe Hungarisë, takime që do të luhen në Shtator.

“Kishim programuar 6 pikë dhe mund të kishim bërë pak më shumë me Anglinë. Duhet të kemi durim. Po bëj vlerësim për të gjetur grupin e duhur dhe lojtarë që janë gati të bëjnë hapin e madh. Kemi Hungarinë dhe Poloninë. Nëse bëj vlerësimet e duhura do përfshij në skuadër një grup që mund të na japë besim dhe të jemi kompetitivë ndaj këtyre skuadrave”.

Nga ana tjetër vetë lojtarët i kanë vënë objektiv vetes që të luftojnë për vendin e dytë në grup.

“Sot gjëja më e rëndësishme 3pikët. Duhet të luftojmë për vendin e dytë dhe të tretë. Kanë Lewandowski por si ekip mund t’ia dalim”, tha Manaj.

“E dinim që do luanin në mbrojtje. Pas golit 1-0 u hapën më shumë. Tani kemi 6 pikë. Objektivi vendi i dytë”, tha Strakosha.

Kuqezinjtë janë të përgjegjshëm që objektivi i vendit të dytë, arrihet me, por duhet të besojnë.

“Besim për të ecur përpara besojmë tek njëri-tjetri”, tha Uzuni.

Kombëtarja shqiptare do të grumbullohet për ndeshjet miqësore në fillim të Qershorit.

