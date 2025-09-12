Gjenerali Alexus Grynkewich, Komandanti Suprem i Aleancës së NATO-s në Evropë, tha se operacioni për rrëzimin e dronëve rusë që shkelën hapësirën ajrore polake ishte i suksesshëm.
Në një konferencë për shtyp në selinë e NATO-s në Bruksel, i pyetur për kritikat ndaj operacionit të NATO-s në Poloni, i cili kishte një normë më të ulët të rrëzimit të dronëve krahasuar me forcat ukrainase, Grynkewich u përgjigj: “Mendoj se operacioni për rrëzimin e dronëve, të cilin e realizuam me F-35 holandeze dhe mjete të tjera, ishte shumë i suksesshëm.”
Ai shtoi se ky operacion, si dhe situata të ngjashme, do të ndihmojnë NATO-n të përmirësojë efektivitetin në të ardhmen.
“Nga gjykimi im, shkalla e shkeljes [së hapësirës ajrore polake] ditën tjetër ishte padyshim më e madhe se shkeljet e mëparshme. Prandaj, angazhimi i burimeve shtesë për këtë problem do të ndihmojë në zgjidhjen e tij”, tha Grynkewich.
Gjithashtu, ai theksoi se nuk dëshiron që trupat e NATO-s të mendojnë për koston e armëve të tyre, por të fokusohen në mbrojtjen e qytetarëve.
NATO ka vendosur të nisë operacionin “Eastern Sentry” për të forcuar krahun e saj lindor. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka propozuar një mënyrë efektive për t’iu përgjigjur sulmit me dronë të Rusisë, që nuk do të përfshinte përfshirjen e drejtpërdrejtë të NATO-s në luftë.
