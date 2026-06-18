Raundi i parë i ndeshjeve të fazës së grupeve të Kupës së Botës u mbyll me grupet K dhe L.
Kolumbia fitoi 3-1 ndaj Uzbekistanit të Fabio Cannavaros, duke i çuar amerikano-jugorët në krye të tabelës.
Ndërkohë, Gana fitoi vetëm në minutën e fundit shtesë ndaj Panamasë, shkruan A2.
Kolumbi-Uzbekistan 3-1
Debutimi i Kolumbisë në Grupin K ishte një shfaqje e cilësisë teknike dhe cinizmit. “Cafeteros” morën kontrollin e lojës që nga fillimi, por u desh një përparim në minutën e 40-të të pjesës së parë për të thyer mbrojtjen e fortë të Cannavaros: Daniel Muñoz zhbllokoi rezultatin dhe i çoi ekipet në pushim në shifrat 1-0.
Në pjesën e dytë, aziatikët u përpoqën të kundërpërgjigjeshin me krenari dhe në minutën e 60-të gjetën golin e barazimit (goli i parë i Uzbekistanit në Kupën e Botës në histori) falë Abbosbek Fayzullaev. Shpresa e ekipit të Cannavaros, megjithatë, zgjati vetëm disa minuta. Kolumbia mbeti e palëkundur, duke zhvilluar lojën e saj, dhe në minutën e 64-të ata rifituan epërsinë me yllin e tyre, sulmuesin e Bayern Munchen, Luis Díaz, i cili realizoi një lëvizje mjeshtërore dhe shënoi për 2-1.
Në minutën e 98-të, Jaminton Campaz shënoi golin e fundit të ndeshjes, duke e vulosur takimin në 3-1.
Gana-Panama 1-0
Ndeshja midis Ganës dhe Panamasë dukej se po shkonte drejt një barazimi pa gola kur, në minutën e 95-të Brandon Thomas-Asante dha një pasim perfekt për Caleb Yirenkyi, i cili nuk gaboi nga afër portës.
Një gol vendimtar që i lejon Ganës të barazojë me Anglinë (fitore 4-2 ndaj Kroacisë) në krye të grupit.
Raundi tjetër, më 23 qershor, paraqet ndeshjen e madhe midis Ganës dhe Anglisë për vendin e parë, ndërsa Panamaja dhe Kroacia do të përballen “për jetë a vdekje”.
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