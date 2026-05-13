Koloneli Hajro Limaj, i ftuar në studion e QUO VADIS në Vizion Plus ndau detaje të panjohura nga karriera e tij.
I pyetur nga moderatorja Pranvera Borakaj nëse ishte kërkuar për t’u përfshirë në politikë, Limaj u përgjigj se po, teksa rrëfeu episodin që lidhet me periudhën pas vrasjes së Azem Hajdarit.
Sipas tij, ai mori një urdhër urgjent për t’u paraqitur në Tiranë, ku iu propozua nga Fatos Nano, kryeministri i asaj kohe, posti i ministrit të Brendshëm.
Pjesë nga biseda:
Limaj: Unë kam shumë dekorata. Po të ishte kohë e kaluar, mund të isha edhe hero populli. Unë s’kam luftuar as për hero, as për ministër. Më kanë thirrur për ministër dhe s’kam pranuar.
Borakaj: Ju kanë kërkuar që t’ju përfshijnë në politikë?
Limaj: Po. Kur u vra Azem Hajdari dhe ndodhi ajo ngjarja shumë e madhe, unë sapo kisha ikur nga zyra në Ankara. Më thanë: “Ka ardhur një urdhër, urgjentisht paraqitu në zyrë”, dhe thoshte: “Zoti kolonel, nesër në orën 08:00 në zyrën time, Fatos Nano”. U nisa, mbërrita në Rinas. Shkova te kryeministri, ai nga njëra anë kishte uiski, nga ana tjetër cigaren dhe kafen, dhe më thotë mua: “Dje kishim mbledhjen e qeverisë për situatën e vështirë që kemi. Na duhet një ministër i Brendshëm të jetë shumë i pastër.”
Leave a Reply