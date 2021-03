Vendim të ndikuar politikisht e ka quajtur Partia Demokratike atë që mori sot Kolegji Zgjedhor, duke i hequr nga lista disa prej kandidatëve për deputetë.

Sekretarit për Çështjet Zgjedhore në PD, Ivi Kaso thotë në një deklaratë për mediat se ky vendim është në interes të palës kundërshtare, Partisë Socialiste.

“Vendimi i sotëm i Kolegjit Zgjedhor për listën e deputetëve nuk është vendim që respekton ligjin elektoral. Ndalimi i opozitës për t’u përfaqësuar në zgjedhje me lista të plota është i ndikuar politikisht nga interesi politik i partisë në pushtet”, thotë Kaso.

Përpos kësaj, përfaqësuesi i PD-së thotë se pas zgjedhjeve opozita do jetë në pushtet.

“Jemi të keqardhur për këtë vendim që nuk i shërben ligjit dhe interesit publik, por ne besojmë se rezultati në fund të procesit zgjedhor do të tregojë se opozita është shumica politike në vend.

Pavarësisht se vendimi i Kolegjit nuk është në përputhje me ligjin, ne do ta respektojmë atë dhe do të vazhdojmë betejën tonë për fitoren e zgjedhjeve në 25 Prill, për t’u sjellë shqiptarëve ndryshmin që duan dhe meritojnë”, thuhet në deklaratën e Kasos.

Më herët, Kolegji Zgjedhor vendosi që të heqë prej listës disa nga emrat e kandidatëve për deputetë, duke e lënë atë me 153 kandidatë.

