Dy murgesha në Serbi po bëjnë xhiron e rrjetit. Kjo pasi ato janë larguar nga manastiri dhe janë bërë pjesë e një koncerti, ku kanë kënduar dhe kërcyer.

Për këtë veprim të murgeshave ka reaguar edhe manastiri Ovčar-Kablar, duke i paralajmëruar, pasi kjo nuk është hera e parë që ato largohen.

Mirëpo, ajo që tërhoqi më shumë vëmendje gjatë kërcimit të murgeshave ishte kënga e kënduar nga Nedeljko Bajić Baja me titull “Kokteji i Dashurisë”, teksti i së cilës zgjoi shumë debat.

“Një koktej dashurie

Nuk është në rregull që një vajzë kaq e bukur të qëndrojë vetëm në tryezën tonë duke ju pritur nëse doni të keni një të tillë

E dashura ime është e çmendur dhe ajo nuk do të ankohet se sonte ju dhe unë, të tre do të shoqërohemi

Oh, ajo dhe unë oh, dhe unë dhe ti oh, të gjithë së bashku në një koktej dashurie

Kur netët janë të gjata dhe të nxehta, ka një koktej dashurie ku ka dy gota, ka edhe një të tretë”, thuhet në tekstin e këngës, përmes së cilës murgeshat argëtohen frenime.

