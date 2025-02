Në mbyllje të dëgjesës me grupin parlamentar të PS-së, kryeministri Edi Rama iu drejtua ‘bashkëpunëtorëve’ të tij me atë që ai e cilëson “ngushëllim”. Tha se ai si udhëheqës i kësaj force qeverisëse ka vetëm një pikëpyetje që lidhet me reformën në drejtësi.

“Një ngushëllim për veten time dhe ju bashkë me mua, që i kemi hyrë detit në këmbë dhe është mirë ta ndaj me ju. I kemi hyrë detit në këmbë kur kemi vendosur të bëjmë në kthesë, që të tjerë mbase më të zgjuar se ne, që nga viti 1912 nuk e kanë marrë përsipër. Ne e kemi marrë përsipër të pavarësojmë pushtetin e drejtësisë nga ai politik. Kemi marrë përsipër që të jemi në pushtet edhe brinjët t’ja lëmë në dispozicion drejtësisë. Nuk kam asnjë pishman për këtë, e vetmja pikëpyetje që kam është a do t’ja dalim ta bëjmë të pakthyeshme reformën në drejtësi? A do t’ja dalim që institucionet e drejtësisë ta përdorin pavarësinë për të bërë drejtësi dhe jo politikë?! Dhe kur them politikë, nuk është çështja me njërin apo tjetrin, të paktën me rastin e SPAK-ut…

Kur them politikë është, meqë njërin po e lëmë në ballkon, shkojmë të kapim 3 nga këta. Meqë po bëjmë këtë për kryetarin e bashkisë, të shkojmë të kapim njërin për diplomë. Të përfundojë njeriu në dyert e SPAK-ut për diploma, po çfarë është kjo?! Në rastin e GJKKO-së, është rast që duhet parë. Sa është ora? 09:48, nuk e di a është zgjuar Inspektori i Lartë i Drejtësisë, por mbase zgjodhet dhe më dëgjon. Është shumë e rëndë kjo! Të mos bëjnë gabim të vijnë të kërkojnë dhe telefonin tim, se kanë mbledh gjithë telefonët e Shqipërisë atje. Të merren me faktet. Ngushëllimi është ky, në vazhdën e indeksit të perceptimit të korrupsionit, Shqipëria dje, siç e thashë po nuk i intereson njeriu, doli në Transparence International në pozicionin më të mirë që ka qenë ndonjëherë për luftën kundër korrupsionit.”

Pavarësisht gjërave që po ndodhin, Rama thekson se “ai dhe gjithë socialistët nuk do të tërhiqen”.

“Unë dhe ju…Ne, Partia Socialiste nuk tërhiqemi në të gjitha rastet! Me çfarëdo lloj çmimi e kostoje, siç e shihni fatura është këtu, baltë, baltë, baltë. Çeta e hajdutëve. Edhe pse jemi një çetë që ndihmon të kapen hajdutët, prapë çetë hajdutësh.”

“Kokën lart, shtrëngoni dhëmbët dhe më 11 Maj na duhet flakë në çdo kuti votimi”, kështu inkurajoi të gjithë kabinetin qeveritar. Për kryeministrin, kundërshtarët politikë dhe të gjithë ata që hedhin ‘baltë’ ndaj mazhorancës do e marrin përgjigjen ditën e zgjedhjeve parlamentare. Më 11 Maj 2025, ai është i bindur për fitoren dhe marrjen e mandatit të katërt!

“Tërmet nga poshtë, flakë nga lart dhe më 11 Maj do marrim mandatin e katërt, që do jetë i standardeve demokratike të drejtësisë“, përfundoi Rama.