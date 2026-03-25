Evi Kokalari, e cila kërkon të regjistrohet në garën për kreun e Partisë Demokratike, rrëfeu në “Frontline” prapaskenat e ngritjes së Kryesisë së PD-së gjatë Rithemelimit të Sali Berishës.
Aktivistja, e cila asokohe mbështeti Berishën pa rezerva, pretendon se Oerd Bylykbashki dhe Belind Këlliçi kanë ndërhyrë në procesin zgjedhor, duke përzgjedhur përbërjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike.
“Kam ruajtuar votat e Këshillit Kombëtar. Kam ruajtuar votat e Kryesisë, kur është bërë Kryesia. Oerd Bylykbashi është bërë nënkryetar vetëm prej meje. Atë ditë unë kam qenë në Nju Jork dhe i kam dërguar tekst çdo kryetari dege të Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë, ditën e votimeve. Ndërkohë që vazhdoja i thoja Berishës mos e fut Këlliçin, se Këlliçi ka manipuluar votat dhe Oerdi e dinte që duke fuqizuar Këshillin, duke futur njerëzit e vet 40-50 veta, dhe prandaj doli më i votuari meqë ra fjala, ne e dinim që do merrte pozicionin e nënkryetarit. Kam qenë unë kam thënë kjo ka ndoidhur dhe ky është Luli Basha numër 2 dhe pas asaj ai më hodhi në gjyq”,– tha Kokalari.
