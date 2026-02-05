Karabinierët e Njësisë Hetimore të Bergamos, me ndihmën e stacionit të Cislagos (Varese), arrestuan një tunizian 47-vjeçar. Ai do të vuajë një dënim prej 6 vite e 1 muaj burg, i dhënë nga Prokuroria e Bergamos pas hetimeve të njohura si “Romano 2017”, që kishin goditur një rrjet të madh trafiku droge në provincën e Bergamos.
Hetimi, i nisur në vitin 2017, u finalizua në 9 dhjetor 2019, kur u ekzekutuan urdhra paraburgimi ndaj 15 personave. Gjatë hetimeve u zbulua se të dyshuarit, kryesisht shqiptarë dhe afrikano-veriorë importonin kokainë nga Amerika e Jugut dhe e shpërndanin në Bergamo. Droga vinte fillimisht në Holandë dhe transportohej më pas në Itali nga korrierë të huaj, të cilët përdornin automjete me targa franceze dhe gjermane, të modifikuara me dysheme të fshehura për të mbajtur sasi të mëdha droge. Sasia totale e kokainës e importuar ishte vlerësuar mbi 100 kilogramë.
Organizata drejtohej nga shqiptarë që jetonin në disa qytete të provincës së Bergamos dhe rrethina. Ata përdornin apartamente të marra me qira si baza logjistike për ruajtjen dhe shpërndarjen e drogës. Droga shitej më pas nga trafikantë afrikanë, të cilët e shpërndanin në treg. Hetimet zbuluan edhe një flotë të konsiderueshme automjetesh të përdorura për shpërndarjen e lëndëve narkotike.
Tuniziani i arrestuar së fundmi nuk ishte përfshirë në urdhrat e paraburgimit të vitit 2019, por ishte dënuar për dorëzimin e 5 kilogramëve kokaine te një bashkombës në parkingun e një qendre tregtare. Ai konsiderohet si një “ushtar” i organizatës shqiptare që drejtonte trafikun e drogës dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në shpërndarjen e sasisë së madhe të drogës.
Tuniziani u dërgua në burgun e Busto Arsizios, ku do të vuajë dënimin e dhënë nga gjykata. /Bergamo News
