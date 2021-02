Dy grupe kriminale me anëtarë shqiptarë e italianë që merreshin me trafikun e drogës nga Shqipëria drejt Italiasë janë shkatërruar mëngjesin e sotëm, duke vënë në pranga 37 persona. MilanoToday shkruan se mëngjesin e sotëm është ekzekutuar një megaoperacion për shkatërrimin e dy grupeve kriminale me aktivitet në trafikun e drogë.

Grupet kriminale përbëheshin nga shqiptarë e italianë, të cilët trafikonin kokainë, hashash e marijuanë nga Shqipëria në Lombardi e në rajone të tjera italiane. Në operacion kanë marrë pjesë me qindra forca policore të skuadrave operavtive policore në Milano, Bergamo, Brindisi, Lodi, Pavia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, e Varese dhe kanë kryer rrestime me urdhër të Prokurorisë së Milanos.

Dy prej anëtarëve të këtyre grupave janë arrestuar në Shqipëri. Në kuadër të provave materiale u sekuestruan 3 kompani, 2 godina, 3 motora të llojit scooter, 9 automjete e 2 motoçikleta. Hetimet e Seksionit Anti-Drogë të Skuadrës Mobile të Milanos u koordinuan nga Shërbimi Operacional Qendror dhe DCSA. Gjithashtu në operacion kanë marrë pjesë edhe autoritetet shqiptare si bashkëpunëtor.

g.kosovari