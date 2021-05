Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me ngjarjen se si u zbulua dhe u sekuestrua kokaina dhe u arrestuan efektivi i RENEA-s dhe 2 trafikantët.

Droga u kap në aksin Durrës – Tiranë, rruga e vjetër e Ndroqit, në një bar kafe, ku makina tip ‘Benz’ me targa AB892BZ me drejtues efektivin Xhuljo Liçi dhe pasagjer Ded Niman, 62 vjeç i dënuar më parë për trafik droge kanë parkuar makinë pranë këtij lokali, ku i priste me makinën tip ‘Benz’ me targa AA463TO me drejtues Luan Gaçi, 43 vjeç.

Xhuljo Liçi dhe Ded Nimani dalin nga automjeti duke shkuar për tek bagazhi i mjetit të tyre dhe ndërkohë u afrohet Luan Gaçi. Pasi afrohen te tre personat hapin bagazhin e automjetit dhe Xhuljo Lici ka nxjerre nje pako ne forme drejtkendore e mbeshtjelle me celofon plastik (Plasmas) trasparent ku brenda saj dyshohej se kishte lende narkotike te llojit “Kokaine” dhe po e mbante ne dore ne prezence te shtetasit Ded Nimani dhe Luan Gaçi duke biseduar me ta. Sapo ka ndërhyrë policia efektivi i RENEA-s ka hedhur pakon e kokainë mbi të cilën shkruhet BARON. Pako kishte peshën e 1 kg e 88 gramë.

Pakoja me lëndë narkotike mbante mbishkrimin “Baron”, çfarë ka çuar deri në kodimin e operacionit i policisë në këtë emër.

Ndërsa Policia ka dhënë detaje në lidhje me arrestimin e efektivit të RENEA-s, Xhulio Liçi, 28 vjeç nga Fieri, i akuzuar për shpërndarje droge, ndërsa po ashtu ranë në pranga edhe dy persona të tjerë, Luan Gaçi dhe Ded Nimani, ky i fundit person me precedent të mëparshëm të mëparshëm penal në fushën e narkotikëve.

Këtyre personave iu sekuestrua 1 kilogramë e 88 gramë lëndë narkotike kokainë, ndërsa policia bën me dije se ata blinin lëndë narkotike në sasi 1 deri në 2 kilogramë, dhe më pas e shisnin në zona të ndryshme të Tiranës. Ata u mbajtën nën vëzhgim nga policia, pas informacioneve të marra, ndërsa u arerstuan në flagrancë në aksin rrugor Tiranë -Durrës, rruga e vjetër në zonën e Ndroqit.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua lënda narkotike me peshë totale 1 kilogramë e 88 gramë, dy automjete, pesë aparate celular dhe një armë zjarri pistoletë me municion luftarak.

Nën drejtimin e Prokurorisë vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

Materialet i kaluan Prokurorisë së rrethit Gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme për veprën penale “Prodhim dhe shitja e narkotikëve” e kryer në bashkëpunim”, njofton Policia.

g.kosovari