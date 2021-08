Prokuroria e posaçme do të hetojë dosjen e 72-vjeçarit Selim Çekajt, i cili u arrestuan pas gjetjes së 49 kg kokainë në kontenierin me banane që ai kishte porositur. Trafiku i kokainës do hetohet nga SPAK për shkak të shpalljes së moskompetencës nga prokuroria e Durrësit. Kërkesa e babait të Arber Çekajt për t’u liruar nga burgu do të vendoset të shtunën.

Babai i Arbër Çekaj, Selim Çekaj do hetohet nga struktura e posaçme anti-korrupsion për shkak të shpalljes së moskompetencës nga prokuroria e Durrësit. Të premten ishte parashikuar të mbahej seanca gjyqësore në Gjykatën e Posaçme, por gjykimi ndaj tij u shty për një ditë më vonë nga togat e zeza. Shkak për shtyrjen e seancës u bë mungesa e avokatëve, të cilët nuk ishin njoftuar. Të shtunën në orën 11 Gjykata e Posaçme do të vendosë nëse Selim Çekaj do të vijojë të qëndrojë në qeli apo jo.

Ky vendim pritet të jepet, pasi Çekaj ka kërkuar ndryshim të masës së sigurisë me argumentin se duhet të kujdeset për bashkëshorten për shkak dhe të mungesës së të birit, i cili gjithashtu ndodhet në qeli për trafik të kokainës.

Vetë 72-vjeçari ka mohuar të jetë i përfshirë në trafikun e drogës, duke thënë se ajo nuk i përkiste atij pasi kishte porositur vetëm banane.

Ndërkohë pak muaj më parë Arbën Çekaj, është dënuar me 14 vite burg pasi para 3 vitesh u kap me 613 kokainë në magazinat e kompanisë së tij të bananeve ‘Arbri Garden’ në Maminas po brenda një kontejneri.

Në të njëjtën skemë u kap edhe Selim Çekaj, ku në kontejnerin ku ai priste bananet e porositura nga Ekuadori policia zbuloi të fshehur 49 kg kokainë. Kontejneri i Selim Çekajt ishte nën vëzhgim prej 1 muaji dhe se kokaina ishte e ndarë në 31 pako e vendosur në shtyllat anësore të kontejnerit me banane.

