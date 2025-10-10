Organizata bamirëse e OKB-së për fëmijë, UNICEF, ka paralajmëruar se fëmijët janë veçanërisht të prekshëm nga fatkeqësitë në Gaza, pasi kanë kaluar kaq gjatë pa ushqim.
“Ne rrezikojmë të shohim një rritje masive të vdekjeve të fëmijëve, jo vetëm të të porsalindurve, por edhe të foshnjave, duke pasur parasysh se sistemet e tyre imunitare janë më të kompromentuara se kurrë më parë”, tha zëdhënësi i UNICEF-it, Ricardo Pires.
Ai shtoi se “situata është kritike”, duke bërë thirrje që të hapen të gjitha kalimet për ndihma ushqimore në Gaza.
UNICEF tha gjithashtu se 50,000 fëmijë ishin në rrezik të kequshqyerjes akute dhe kishin nevojë për trajtim të menjëhershëm.
Përveç ushqimit, organizata bamirëse synon gjithashtu të sigurojë një milion batanije për çdo fëmijë në Gaza – dhe shpreson të shpërndajë karroca me rrota dhe paterica, të cilat, sipas saj, më parë ishin bllokuar.
Si UNICEF-i ashtu edhe agjencia e OKB-së për ndihmën e refugjatëve palestinezë, UNRWA, thanë se ende nuk kanë marrë detaje mbi rolet e tyre gjatë armëpushimit.
“Nuk kemi pasur asnjë përparim për të transferuar këto furnizime në Gaza dhe kjo është absolutisht kritike në momentin e përhapjes së urisë”, tha Juliette Touma, zëdhënëse e UNRWA-së.
