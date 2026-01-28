Nga 26 janari deri më 1 shkurt 2026, tre shenja të zodiakut do të përjetojnë një periudhë plot fat dhe mundësi. Arsyeja? Një nga ndryshimet më përcaktuese astrologjike të vitit.
Neptuni hyn në shenjën e Dashit, duke sjellë me vete një energji të re që ndryshon mënyrën se si ëndërroni, planifikoni dhe ndërtoni jetën tuaj.
Për ta shfrytëzuar sa më shumë këtë mundësi, duhet të jesh i gatshëm të ndryshosh mënyrën tënde të të menduarit. Lëre mënjanë idenë se jeta jote më e mirë është një rrugë me një kah. Liro hapësirë për përvoja të reja, fillime të reja dhe perspektiva të ndryshme. Beso se je i destinuar për diçka më të madhe nga sa mund ta imagjinosh.
Para se të veproni, Neptuni në Dash ju bën thirrje që së pari të kuptoni veten. Ai sundon ëndrrat, shpresat dhe qëllimet. Është koha për të fituar qartësi dhe për t’u siguruar që energjia që po investoni është vërtet pjesë e fatit tuaj.
Tre shenjat me fat të zodiakut të javës
Luani
Duke filluar nga e hëna, 26 janar, Neptuni zhvendoset në Dash, duke hapur një valë fati, qëllimi dhe mundësish të reja në jetën tuaj. Dashi sundon fatin e Luanit, kështu që kjo periudhë mund të sjellë ndryshime të rëndësishme që do të ndryshojnë rrugën tuaj.
Tani është koha për të menduar ndryshe. Lërini pas dyshimet dhe mendimet vetëkufizuese. Neptuni në Dash ju kërkon të jeni të qartë për atë që dëshironi dhe ta ndiqni atë me vendosmëri.
Ky është një veprim shumë i fuqishëm dhe i udhëhequr dhe nuk do t’ju duhet të prisni gjatë për të parë rezultatet. Mundësitë janë të shumta, e tëra çfarë duhet të bëni është të ndërmerrni veprime.
Binjakët
Për Binjakët, kjo është një nga periudhat tuaja më me fat në vitin 2026, pasi universi ju shtyn drejt përvojave dhe mundësive të reja. Mund të ndjeni se zgjedhjet që dikur dukeshin të pamundura tani po bëhen realitet, dhe kjo është pikërisht ajo për të cilën bëhet fjalë në energjinë e Ujorit.
Është e rëndësishme ta përqafosh procesin. Mos u shqetëso shumë se si do të shkojnë gjërat. Shiko gjithçka si pjesë të një plani për të mirën tënde më të madhe.
Të martën, më 27 janar, Mërkuri takohet me Venusin në Ujor, një aspekt jashtëzakonisht i favorshëm dhe me fat që sjell mundësi, oferta dhe komunikime të reja që çojnë drejt suksesit dhe bollëkut.
Dashi
Dashi, kjo javë është një ftesë për të sfiduar veten. Të martën, më 27 janar, bashkimi Mars-Pluton në Ujor do të sfidojë planet që keni pasur për jetën tuaj deri më tani. Ky është një moment zgjimi. Do të rishqyrtoni rrugën tuaj, njerëzit përreth jush dhe dëshirat tuaja më të thella.
Ky aspekt mund të sjellë ndryshime të papritura, siç është një ofertë e re, mbyllja e një kapitulli ose një lidhje e re e rëndësishme. Marsi ju jep vrull, ndërsa Plutoni vepron si katalizator.
Mos u lidh me asgjë ose me askënd. Kjo periudhë kërkon një mendje të hapur dhe fleksibilitet. Është koha të lini pas planet e vjetra dhe të përqafoni mundësinë e re që paraqitet.
Leave a Reply