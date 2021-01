“Koha për të dhënë”/ Portugalia merr nga Gjermania presidencën e Këshillit të BE, ja sfidat

“Është një nder dhe një përgjegjësi e madhe të marrësh drejtimin nga Gjermania dhe kancelarja Angela Merkel”, shkroi kryeministri i Portugalisë, Antonio Costa në Twitter.

Kjo është hera e katërt që vendi merr presidencën e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian. Disa sfida të vështira priten këtë herë, përfshirë adresimin e pasojave të pandemisë. Portugalia do të trajtojë gjithashtu propozimin e Komisionit Evropian për një politikë të përbashkët migrimi.

“Një fokus i mëtejshëm do të jetë forcimi i marrëdhënies së bllokut me Afrikën”, theksuan zyrtarët portugezë.