Nga Tritan Kalo

Tymi e flaka si dhe katër viktimat e 2.04.1991 në Shkodër, qartazi na përçuan mesazhin se DEMON-KRACIJA e kërkuar me dhunë në Shqipërinë e këndej Drinit, do të ishte një deformim “Made in Albanistan” i mënyrës së instalimit të këtij Sistemi të Paqtë e Mbrothësues….. Dhuna nuk na u nda nga shpina si popull edhe në 29.05.1996 në Sheshin “Skënderbe”, në trazirat e 1997 apo në 1998, apo me katër viktima në 21 Janar 2011, etj….. VOTA dhe jo DHUNA është mekanizmi për ndryshimet qeverisëse, në një Sistem që pretendohet të jetë Demokratik dhe jo Partitokratik/Kryetarokratik/ Autokratik…..

ProfitSence Logo

Sistemi Klepto-Korruptiv i instaluar gradualisht në Shqipëri që prej 31.03.1991, qartazi tregoj se forcat politike të përfshira në këtë proces: PD, PS, PSD, PDK, PPDNJ, PL/LSI, PDIU, etj., menduan dhe vepruan vetëm e vetëm për të zhvatur mirësitë e mbi dhe të nëntokës sonë, për të pasuruar drejtuesit e tyre dhe oborrtarët konformistë bartës të flamurëve të këtyre partive, POR aspak për zhvillimin e mbrothësimin e vendit, çka solli shpopullimin masiv të tij…. NDRINI mendjet bashkëkombas për Zgjedhjet e Ardhshme Parlamentare, të cilat do trokasin në dyert tona në Pranverën e 2025…..

Do vijojnë t’ju premtojnë Mrekullitë këta “djaj politiqenër”, por përsëri veprimet e tyre do të vijojnë të jenë klepto-korruptive, sepse “aq sa drejtohet bishti i qenit/i mendjes/i veprimit të tyre”, po aq do të engjëllzohen e do të katarsohen këta birbo që sollën këto kohë të padëshirueshme për këdo nga ne që ëndërroj, mendoj dhe besoj në mundësitë zhvilluese e mbrothësuese të Pluralizmit Politik për të gjithë dhe jo për “një çetë lapërdharësh, deri në atë kohë brekëgrisur e barkbosh….. Do të vijnë e “tua lypin votën” edhe kudo që dallgët e jetës ju kanë shpënë, POR të mos haroni se SHKAKU KRYESOR I THEJQAFJES suaj, times, tonës ishte dhe mbetet kryesisht keqmenaxhimi i ATË-DHEUT tonë prej këtyre pusht-shtetarëve të 33 viteve DEMON-KRACI…..

NUKU zgjidhen zoti KM shqetësimet socio-ekonomiko-politike të ALBANISTANIT me fluturime e takime nëpër Botë, POR me qëndrimin kryesisht në vend si dhe përballjen direkte me këto shqetësime, duke dëgjuar kryesisht zërin e votuesve të Shqipërisë së këndej Drinit, dhe jo vetëm të duartrokistëve dhe patronazhistëve rilindas….. Më 23.03.1992 populli në mënyrë plebishitare votoj për Ndryshimet Demokratike (PD) të vendit, por 1996, 1997, 1998 na treguan se është e pamundur të ndërtohet një Sistem Demokratik nga një forcë politike e krijuar dhe e drejtuar nga ish-komunistë fanatikë dhe ish-bashkëpunëtorë të Sigurimit të Shtetit dhe/ose të shërbimeve analoge albanofobe….

Po në mënyrë pothuajse plebishitare më 23.06.2013 “il poppolo albanese” me 1.000.000 votat/shuplakat e tija i ofroj PS-së, mundësinë të çrrënjosë klepto-korrupsionin kanceroz të sistemit tonë socio-ekonomiko-politik, POR ndodhi krejtësisht e kundërta…… KLEPTO-KORRUPSIONI erdhi vetëm duke u thelluar dhe nuk besoj të ketë shëmbull të dytë në Botë, ku gjysma e qeverisë dhe 30 deputetë të mazhorancës qeverisëse të jenë subjekte të ndjekjes penale….. Qetësinë e kësaj fundjave dhe të tjerave pas saj përdoreni për të qartësuar vështrimin dhe për të ndritur udhët e mendjes, se KOHA e TYRE ka mbaruar dhe se KA ARDHUR KOHA të përgjigjen para Drejtësisë, për bëmat e tyre klepto-korruptive….

Të lindurit e vitit 1991 sot janë 33-vjeçarë dhe sytë po u shohin të njëjtët individë politikë drejtues të fateve të tyre…. Atëherë përse u ngrit rinia e populli në Dhjetor 1990, që të rivendosej në vend një Sistem socio-politik Partitokratik/Kryetarokratik/Autokratik i ngjashëm me atë, të cilin sapo e përmbysën….. VËNDI e ka të domosdoshme ndërrimin e kësaj klase/kaste/glase politike si dhe vendosjen në skenën politike vetëm të Forcave të Reja Politike, të votëbesimit të Individëve drejtues të tyre pa të kaluar administrative, në Sistemin Klepto-Korruptiv të këtyre 33 viteve Demon-kraci…. Together forevet and ever!