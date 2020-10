Koha nuk pret. Njerëzit sot kanë nevojë për mbështetje. Plani ynë ndihmon çdo shqiptar në vështirësi. Kështu u shpreh kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, pas takimeve që pati sot me disa pronarëve të biznesit të vogël.

Në një video, që bëri publik pas takimit me ta, Basha publikoi historinë e disa pronarëve të biznesit të vogël, që thonë se janë duke falimentuar.

“Do t’i vendos kyçin dhe nuk e di se ku do të shkoj”.

Rabjana Shima:

“Jam Rabjana Shima. Unë biznesin tim e kam hapur në vitin 2007. Në 2013-ën, filluan taksat të ndryshojnë. Taksat u rritën jashtë mase shumë saqë po bëhet e papërballueshme. Taksat lokale, taksë pastrimi unë paguaj 690 mijë në vit. Taksë arsimi paguaj 170 mijë në vit, dhe taksë e hapësirës publike 100 mijë lekë në vit. Kam kaluar, kam 4 vite që jam biznes i madh me TVSH”.

“Me këtë dyqan të vogël që është 25 metra katror, më kanë kaluar me xhiro mbi 95 milion në vit dhe kam paguar mbi 10 muaj tatim fitimin 170 mijë lekë në muaj. Puna është duke rënë dita-ditës. Unë punoj burrë e grua nga mëngjesi deri në darkë. 30 ditë në muaj në jemi në punë, nuk kemi ditë pushimi, nuk kemi ditë feste. Nuk kam ditë kur unë sëmurem të rri në shtrat, nuk më paguan njeri. Ne jemi drejt falimentimit. Për pak unë do t’i vendos kyçin dhe nuk e di së ku do të shkoj”, thotë ai në videon e postuar nga kryetari i PD-së, Lulzim Basha.

/a.r