Inspektori i Përgjithshëm Dashnor Sula ka paralajmëruar vartësit nga Durrësi që ose të bëjnë detyrën e tyre sipas ligjit, ose të kalojnë në jetën private, pasi nuk mund t’i bëjnë dot të gjitha, edhe inspektor, edhe politikan, edhe gangster apo hajdut.
Zyrtari i lartë, ish-deputet i PD, së bashku me një ekip nga Inspektorati i Përgjithshëm, organizoi paraditen e sotme (3 qershor) një trajnim me trupat e 6 inspektorateve rajonale të Qarkut Durrës.
Trajnimi në qytetin bregdetar është i katërti i këtij lloji, pas 3 ndalesave të mëparshme në 3 qarqe të tjera të vendit. Gjatë fjalës së tij, Sula u ndal tek rëndësia që ka qarku i Durrësit, sidomos gjatë muajve të verës, kur popullsia e tij 3-4-fishohet për shkak të flukseve turistike.
Për këtë arsye, Inspektori i Përgjithshëm kërkoi nga të gjithë inspektorët kryerjen në mënyrë rigoroze të detyrës gjatë kontrolleve, pasi ata janë pasqyra e qeverisjes Rama në terren.
“S’mund t’i bësh të gjitha, edhe politikan, edhe inspektor, edhe kryeinspektor, edhe gangster, edhe hajdut edhe imoral. Jo, o përmbush detyrën, ose shko në privat bëj punën tate. Je i lirë më pas, qytetar i lirë. Ne jemi fytyra e përditshmërisë së qeverisë.
Kryeministrin Rama apo qeverinë nuk e kontrollon njeri, ata më kontrollojnë mua, unë poshtë, tjetri poshtë deri tek ju. Por ama kryeministri dhe qeveria kontrollohen një herë në 4 vite, pikërisht nga qytetarët shqiptarë, pikërisht nga vota e qytetarëve”,– tha Sula ndër të tjera.
Gjatë fjalës së tij, inspektori Sula deklaroi se koha e inspektorëve që shkojnë tek subjektet private dhe kërkojnë “kafe për shefin” duhet të marrë fund.
Nga Durrësi, ai njoftoi se pas pak ditësh, më saktësisht më 11 qershor do të hapet platforma sinjalizuese www.sigurt.gov.al dhe linja e gjelbërt, ku të gjithë qytetarët do të mund të denoncojnë në mënyrë anonime shkeljet dhe abuzimet që ato konstatojnë nga subjektet private.
Në takim ishin të pranishëm inspektorë nga Agjencia Kombëtare e Ushqimit, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar si dhe krerët e këtyre inspektoriateve.
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