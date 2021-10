Dashi

Këtë ditë atmosfera mund të jetë disi romanike për Dashin. Por emocionet duhet të veprojnë pak me aksionet, ose e kundërta, ato mund të ulin pasionin. Qetëso entuziazmin dhe shtyje veten lehtë para ideve pasive kundërshtuese për të ardhmen tuaj.

Demi

Mundohuni të mos merrni ndonjë vendim të rëndësishëm që lidhet me arsimin, udhëtimin, karrierën, të ardhmen tuaj, si dhe zgjedhjen e miqve dhe aleatëve. Do e keni jashtëzakonisht të vështirë që të bëni një vlerësim të qartë të potencialit tuaj personal. Ju mund të shpenzoni shumë kohë duke u lëkundur dhe duke u treguar dyshues për planet dhe idetë tuaja.

Binjakët

Në qoftë se ju ndiqni intuitën tuaj, ju mund të merrni në mënyrë të papritur njohuri të reja, të merrni mundësi të mrekullueshme dhe të takoheni me autoritete të mirinformuara. Nëse nuk mund ta kuptoni karrierën pa udhëtimet dhe zgjedhimet e njohurive, si dhe nëse jeni në kërkim të famës ndërkombëtare, atëherë 30 dhjetori mund të jetë bileta juaj me fat.

Gaforrja

Ju do t’i trajtoni detyrat tuaja të përditshme me lehtësi dhe sukses, të drejtuar nga energjia, shpejtësia dhe mendjemprehtësisë. Kjo është një ditë e mirë për t’u përfshirë në disa aktivitete me adrenalinë.

Luani

Kjo ditë është e mirë për të performuar në skenë, për të bërë art, për të luajtur muzikë, për të bërë fotografi apo për të drejtuar ndonjë film. Kur është fjala për partneritete ju keni një mundësi të mirë për të ulur mosmarrëveshjet.

Virgjëresha

Fokusimi në punë nuk është një nga avantazhet për Virgjëreshën në ditën e sotme. Dembelizmi dhe plogështia mund t’iu presin rrugën. Ju mund të ndjeni sikur keni të drejtën të pushoni të flini dhe të gëzoni jetën siç bëjnë shumica e njerëzve.

Peshorja

Kjo ditë krijon kushte fantastike për kreativitetin tënd. Ju mund të merrni shumë duartrokitje kur të performoni në skenë ose shfaqni artin tuaj në rrugë. Është koha perfekte për ët bërë prezantime, të organizoni festa, etj.

Akrepi

Mund të ketë situata qesharake dhe të çuditshme në shtëpinë tuaj, si dhe disa zhvillime të pazakonta në marrëdhëniet tuaja familjare. Nëse keni lindur në mes të nëntorit, ju mund të marrë ndonjë pasiguri shumë afër zemrës.

Shigjetari

Intuita juaj mund t’ju ndihmojë të kuptoni ato nuanca ndërpersonale që njohuritë tuaja dhe metodat e afta diplomatike dështojnë për t’i shpjeguar. Ju mund të jenë të interesuar në ndjekjen e lajmeve apo të ndonjë filmi autobiografik. Sot gjithashtu është rritur interesi juaj për ngjarjet globale.

Bricjapi

Kini kujdes me financat tuaja, pasi sot mund të ngatërroni lehtë trillimin me realitetin dhe të habiteni nga mënyra se si do të përfundojë situata. Hutini mund të jetë i papritur ju. Kontaktet e planifikuara të biznesit do të zhvillohen më mirë, nëse nuk prekni teknikat financiare.

Ujori

Nuk duhet të prisni ndonjë kthesë të re të ngjarjeve në jetën tuaj të përditshme. Aftësitë tuaja artistike dhe karizma e natyrshme janë më të forta ditën e sotme. Gjatë gjithë ditës ju mund të humbni në botën imagjinare që mund të prodhojë një përshtypje të çuditshme për njerëzit rreth jush.

Peshqit

Nëse nuk jeni të interesuar në aktivitete kreative dhe as në shërbim të publikut dhe në qoftë se ju nuk jeni duke planifikuar të merrni pjesë në ndonjë dashuri të komplikuar, atëherë merrni një ditë pushim dhe flini gjumë. Në të kundërt shpenzoni kohë duke dalë. Nëse qëndroni në shtëpi, atëherë do të harxhoni kohën në internet pa ndonjë qëllim të caktuar.