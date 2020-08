Luis Suarez po largohet nga Barcelona ​​dhe kjo tani duket e sigurt. Uruguajani është në kërkim të një sfide të re dhe Juventusi ka vendosur kandidaturën e tij, duke kontaktuar përfaqësuesit e tij. Për “Zonjën e Vjetër” do të ishte një mundësi reale dhe e shkëlqyeshme e merkatos. Sulmuesi veteran ka luajtur gjashtë vitet e fundit me fanellën e Barcelonës. Tani duket se nuk ka vend në klubin e drejtuar nga Bartomeu, veçanërisht nëse Leo Messi do të “braktiste varkën”.

Pavarësisht nga Messi, megjithatë, mes Suarez dhe Barcelonës duket se është një cikël i mbaruar. Ai është 33 vjeç dhe ka një kontratë që teknikisht skadon në qershorin e ardhshëm. Pra, me siguri nuk do të ishte problem shuma e parave për të marrë kartonin e tij. Diskursi mbi pagën është krejt i ndryshëm. Suarez aktualisht fiton rreth 11, 12 milionë euro në sezon te Barcelona.

Juventusi do ta merrte si zëvendësues të Gonzalo Higuain, i cili nuk bën pjesë në planet e Pirlos. Suarez ka kërkuar një pagë të veçantë nga Barcelona, ​​padyshim më të madhe se ajo që klubi katalan do të dëshironte t’i jepte. Juventusi para së gjithash është duke pritur të kuptojë qartë se si “Pistolero” mund të ndahet nga Barcelona.