Ditën e sotme është mbledhur Komisioni për Cështjet Ligjore në ambientet e Kryesisë së Kuvendit. Deputeti Myslim Murrizi propozoi gjatë mbledhjes që të tërhiqet drafti që është propozuar në Janar, nga opozita parlamentare.

‘Kërkoj që të tërhiqet drafti i propozuar në janar për kodin zgjedhor. Tashmë proporcionali kombëtar është i pamundur‘- tha Murrizi.

Ndërsa Rudina Hajdari ka kërkuar që takimi i sotëm të shtyhet dhe të realizohet ditën e nesërme pas Këshillit Politik, ku duhet të merret mendimi edhe i palës jashtë Kuvendit.

‘Ne nuk duhet ta zhvillojmë këtë takim sot, duhet ta shtyjmë. Ne kemi takim nesër me 1 tetor, mendoj se do ishte e udhës ta zhvillojmë atë takim e më pas me idenë që të kemi një konsensus sa më të gjerë dhe të jemi në pëputhje me këto deklarata. Të bëjmë një mbledhje pas Këshillit Politik’- u shpreh Hajdari.

g.kosovari