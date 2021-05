I ftuar në emisionin “Java në RTSH”, mbrëmjen e sotme ishte anëtari i KAS, Koli Bele.

Në panelin me analistët Lorenc Vangjeli dhe Prec Zogaj, ai u shpreh se ndryshimet në Kodin Zgjedhur kanë bërë që të shkaktohen debate.

Bele u shpreh se Kodi ka pasur ndryshime në momentet e fundit dhe ka goxha material e të vështirë.

“Kodi dhe procesi zgjedhur ka vuajtur nga ndryshimet edhe të momenteve të fundit ku janë future detaje që mbase nuk duhet të ishin me ligj. Ky ligj është bërë i vështirë dhe ka goxha material që mund të lë edhe vend per debate e për diskutim. Por, ndyshimet ligjore kanë ardhur me një ndryshim të dukshem. Kemi pasur debate mes palëve. Komisionerët duhet të jenë të zgjedhur që jo domosdoshmërisht të jenë politikë.”- u shpeh Koli Bele, anëtar i KAS në “Java në RTSH”.

/b.h