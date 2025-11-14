Procesi i hartimit të Kodit të ri Penal vijon me tryezat konsultuese. Sot, Ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari, zhvilloi një takim me Dhomën Kombëtare të Avokatisë, ku kërkoi nga avokatët një rol thelbësor në finalizimin e draftit.
Ministri Lamallari theksoi se procesi nuk është i mbyllur, por synon një debat profesional të hapur dhe gjithëpërfshirës për të modernizuar politikën penale të vendit.
Modernizimi dhe qëllimi i BE-së
Lamallari u shpreh se drafti i ri ka për qëllim të forcojë proporcionialitetin e dënimeve, të rrisë qartësinë dispozitive dhe t’i japë sistemit penal mjete efektive dhe moderne. Një nga objektivat kryesorë është harmonizimi me acquis communautaire dhe praktikat evropiane, në përputhje me objektivin strategjik të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Një shtyllë kyçe, ku kërkohet kontributi i avokatëve, është grupi i veprave penale që lidhen me funksionimin e sistemit të drejtësisë, proceset gjyqësore dhe autoritetin e vendimeve.
“Forcimi i mbrojtjes penale të sistemit të drejtësisë nuk është në interes të institucioneve, por në interes të qytetarëve, të së drejtës për një proces të rregullt ligjor dhe të besimit publik te drejtësia,” theksoi Ministri.
Thirrje për kontribut real
Duke vlerësuar rolin e avokatëve si zëri i qytetarëve dhe garantues të të drejtave, Lamallari bëri një thirrje të qartë për të kaluar nga kritikat e përgjithshme në propozime me vlerë praktike.
“Avokatët shohin çdo ditë në praktikë çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon. Prandaj kontributi juaj nuk është vetëm i mirëseardhur, por i domosdoshëm,” tha ai.
Ministri ishte i prerë në pritshmëritë e tij:
“Ne presim prej jush komente konkrete, propozime të argumentuara, sugjerime për balancimin e masave penale, shembuj krahasimorë dhe modele të praktikës më të mirë. E po kështu edhe dispozita të shkruara prej jush. Ky është kontribut real që vlen më shumë sesa komentet gjeneraliste.”
Synimi i kësaj tryeze ishte qartësimi i dispozitave, identifikimi i nevojave për riformulime, testimin e koherencës dhe proporcionalitetit të politikës së re penale, përpara se drafti të kalojë në fazën e finalizimit.
Leave a Reply