Këtë të premte, më 25 korrik, u prezantua drafti i parë i Kodit të Ri Penal i realizuar pas një pune disavjeçare nga një grup ekspertësh.

“Ligjet nuk mban mend për mënyrën se si janë shkruar, por për mënyrën se si zbatohen.”– tha kryetarja e Gjykatës Kushtetuese Holta Zaçaj, e cila foli në prezantimin e draftit për Kodin e Ri penal, duke theksuar se suksesi i këtij kodi do të varet jo nga tekstet ligjore, por nga zbatimi real dhe me përkushtim i parimeve kushtetuese dhe njerëzore.

Zaçaj përgëzoi kolegët e saj për punën e bërë, ndërsa theksoi se sot me hartimin e Kodit të Ri Penal Shqipëria ndodhet në një moment të aftësisë për të reflektuar.

“I nderuar zoti ministër, të nderuar anëtarë të grupit të punës që keni bërë këtë punë fantastike dhe voluminoze, që mora vesh se ka zgjatur shumë në kohë. Miq të drejtësisë, ka momente në historinë e një kombi, kur reforma legjislative bëhet më shumë se një akt institucional, ajo bëhet një pasqyrë, jo e fuqisë sonë për të shkruar ligje por e aftësisë sonë për të reflektuar. Jo e kontrollit tonë mbi shkeljet por e urtësisë sonë në përballje me to. Sot me hartimin e Kodit të ri Penal të Shqipërisë ndodhemi pikërisht në një moment të tillë.”, tha Zaçaj.

Ajo shtoi se Kodi Penal është gramatika morale e shtetit dhe e ka vlerësuar si një sfidë madhore për pjekurinë institucionale dhe politike të vendit.

“Kodi penal nuk është thjesht një listë ndalimesh, është gramatika morale e shtetit, pasqyra e ndërgjegjes sonë kombëtare. Na tregon çfarë na frikëson, çfarë dënojmë, por mbi të gjitha si zgjedhim të përgjigjemi ndaj së keqes, jo me hakmarrje por me drejtësi. Një shoqëri nuk gjykohet vetëm nga mënyra se si mbron të pafajshmin por edhe nga dinjiteti që u ofron të akuzuarve. Drejtësia nuk është vvetëm ndëshkim për të keqen por edhe mënyra se si trajtojmë dobësinë njerëzore, si balancojmë interesin e rendit publik me paprekshmërinë e të drejtave individuale. Në këtë kuptim, Kodi i Ri nuk është vetëm tekst ligjor por provë për institucionet tona, pjekurinë tonë politike.”– u shpreh kryetarja e Gjykatës Kushtetuese.

Ajo shtoi se ky kod, duhet t’i shërbejë drejtësisë dhe jo pushtetit. E për më tepër, të mos kthehet në “shpatë të pushtetit”.

“Nuk ka tirani më të egër se sa ajo që ushtrohet në emër të ligjit dhe drejtësisë.”– shtoi Zaçaj, duke u ndalur dhe te roli thelbësor i Gjykatës Kushtetuese, që sipas saj nuk bën ligje dhe as nuk qeveris, por “mbron Kushtetutën duke e matur çdo ligj me standardin suprem të drejtësisë”.