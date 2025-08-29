Kodi i ri Penal që prej të mërkurës është zyrtarisht i hapur për komente, proces i cili mbyllet më 24 shtator.
Në regjistrin elektronik për njoftimin dhe konsultimin publik, në platformën e qeverisë që synon sigurimin e pjesëmarrjes së grupeve të interesit për hartimin e akteve ligjore është publikuar i njëjti dokument me atë që prezantoi ministria e drejtësisë gjatë korrikut. Edhe pse drafti i ndryshimeve në kodin penal u kritikua gjerësisht nga vetë drejtuesit e institucioneve kryesore të drejtësisë, nga dhoma e Avokatisë, shoqatat e gazetarëve, aktivistë e intelektualë, duke e cilësuar si një dokument represiv që cenon liritë dhe të drejtat e njeriut, kritikat nuk janë pasqyruar në projektligjin e nxjerr në konsultim publik.
Të pakënaqurit me hartuesit e projektligjit do të kenë kështu rreth një muaj kohë për të parashtruar kërkesat e tyre dhe analizën mbi draftin e kodit të ri penal. Dhe më pas do të nis diskutimi në konsultimet parlamentare, për të kaluar miratimin në Kuvend. Puna për hartimin e draftit të ri ka nisur me urdhër të Ministrisë së drejtësisë që në 2023 për të ngritur një grup pune me ekspertë të pavarur për rishikimin e Kodit penal të Republikës së Shqipërisë, i përbërë nga gjyqtarë, prokurorë dhe pedagog të së drejtës penale, si dhe janë përfshirë përfaqësues të institucioneve shtetërore. Kodi aktual i hyrë në fuqi që nga viti 1995, thuhet në relacionin e grupit të punës ka dështuar në qëllimin e tij, duke u ndryshuar vazhdimisht.
“Mbi Kodin Penal janë bërë mbi 250 shtesa e ndryshime .Synimi për të marrë në mënyrë mekanike nenet nga kodet e huaja ose aktet juridike ndërkombëtare ka bërë që disa nene të mos harmonizohen me strukturën e Kodit Penal dhe as me kushtet konkrete të vendit tonë, e për pasojë të mos gjejnë zbatim në praktikë. Kjo teknikë ligjore e përdorur gjerësisht vitet e fundit ka krijuar probleme për kuptimin dhe zbatimin e rregullt të dispozitave të Kodit Penal”, thotë grupi i punës për ndryshimet në Kodin e ri Penal.
Por a do të jetë ky drafti final që do të miratohet, kur në publik kundërshtitë kanë qenë të shumta? Edhe për këtë dokument, kritikët flasin për një punë të bërë në nxitim që e kthen drejtësinë në kohën e komunizmit. Ndërkohë kujtojmë se kryeministri Edi Rama deklaroi në fillim të debatit kur i kërkohej ndërhyrje urgjente për të mos e miratuar kodin e ri Penal se qeveria ishte thjesht një ndër palët në proces që po studionte draftin për ta ballafaquar qëndrimet e saj me grupin e ekspertëve, duke ftuar edhe këdo që ka interes të jepte kontributin e tij.
“Pasi të bëhen të gjitha ballafaqimet e grupit të punës me të gjitha palët e interesuara dhe në pavarësi të plotë nga qeveria, Ministria e Drejtësisë do ta marrë draftin e rishikuar e do ta konsultojë natyrisht edhe me Komisionin Europian, sepse pa vulën e Brukselit drafti nuk shkon dot në parlament!”, shprehet Rama. (TCH)
