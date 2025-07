Kodi i ri penal ka shkaktuar shumë debate e diskutime me qëndrime edhe kundër. Avokati Romeo Kara, në “Edicioni i Fundit” në ABC News tha se mënyra se si janë parashikuar dispozitat do të krijojë shumë më tepër konfuzion.

Po ashtu nënvizoi se ka mundësi që të prekin disa parime kryesore të sigurisë juridike.

“Është bërë një hap shumë i nxituar, shpresoj të kthehet mbrapsht dhe të diskutohet nga të gjithë palët. Aktorë të rëndësishëm kanë thënë që ky Kod Penal parashikon pothuaj dyfishimin e veprave penale”, u shpreh ai.

Gjithashtu gjatë intervistës, avokati i qëndroi mendimit se këtij Kodi të Ri duhet të t’i jepet një tjetër formë diskutimi dhe të jetë më profesional.

“Ka një tendencë represive…Si mund të vijë një qytetar i huaj në Shqipëri dhe të ketë të bëjë me një kornizë ligjore që nuk ka edhe sens. Do të krijohet patjetër një çoroditje. Me këtë kod, kolapsi është i sigurt”, tha ai, duke shtuar: “Fakti që tani kanë dalë të gjithë aktorët të thonë që është punuar fshehurazi kjo nuk fshihet më. Nuk ka efektivitet në seanca gjyqësore. Mund të krijojë edhe pasoja nëse nuk trajtohet si duhet. Janë kujdesur për ata që kanë bërë vepra të rënda, edhe popullit i shton presionin. Taksat po shtohen, presioni ligjor po shtohet dhe ne nuk po marrim vesh se çfarë kemi lënë pa paguar”.