Në Fier ka një botë të pasur krimi që ka pastruar para. Unë jam një nga politikanët që kam denoncuar dhe kam bërë kallëzime penale shpesh.

Kështu u shpreh sot deputeti i zgjedhur i PS, Petro Koçi, pas daljes nga ambientet e SPAK.

Ai refuzoi të flasë me emra konkretë.

“Unë jam politikan edhe e ndjej se bota e krimit në Fier është shumë influente. Bota e krimit në Fier ka lidhje të konsoliduara me politikën. Unë ripërmenda rastet e denoncuara për të theksuar bindjen time të palëkundur për drejtësi. Qëllimet e mia nuk janë të laj hesape me politikanët, por me botën e krimit” – tha Koçi.

Deputeti u shpreh se ka zyrtar që nuk i kanë pritur mirë deklaratat e tij. Ai shtoi se PS distancohet nga krimi dhe aferat korruptive.

/JavaNews/a.r