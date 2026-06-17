Pas reagimeve të shumta ndaj deputetes Marjana Koçeku, e cila braktisi Partinë Socialiste duke dalë e pavarur, kjo e fundit ka reaguar sërish në rrjetet sociale.
Këtë herë “Neomalësorja” u ka drejtuar një mesazh në rrjetet sociale, Bajrajve në Shkodër, duke lënë të kuptohet se familjarët e saj janë kërcënuar prej tyre .
Në reagimin e saj, Koçeku paralajmëron se do të kundërpërgjigjet nëse familjarëve të saj u ndodh diçka.
“Ky mesazh i drejtohet Bajrajve të Shkodrës. Nëse familjes teme i preket kjoftë edhe nji qime floku, unë s’kam me lanë pa ju shkatërrue, sa ta kem jetën”, shkruan ajo.
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