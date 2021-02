Kryeministri Edi Rama e ka pritur pozitivisht kërkesën e opozitës së bashkuar për shtyrjen e afatit për kartat e identitetit që kanë skaduar, në kuadër të zgjedhjeve të 25 prillit.

Sa i përket koalicionit opozitar, kryeministri u shpreh se po punohet për një hibrid të pangrënshëm dhe të patretshëm.

“Sistemi që kemi zgjedhur është një sistem ku cdo parti garon me simbolin e saj dhe me skuadrën e saj, ose bën një koalicion me një simbol dhe në një skuadër të përbashkët. Ne e kemi pasur të qartë, që ne koalicionin e kemi me njerëzit dhe shumicën e kemi me njerëzit. Kështu që nuk kemi asnjë diskutim në këtë pikë. Sigurisht e mirëkuptoj pyetjen, duke parë se cfarë ndodh në kampin tjetër, ku po punohet për një hibrid të pangrënshëm, të pagëlltitshëm dhe të patretshëm”, tha Rama.

g.kosovari