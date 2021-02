Nga Artur Ajazi

Partia Demokratike ka arritur të regjistrojë në KZQ koalicionin e saj zgjedhor nën emrin “Aleanca për ndryshim”. Pas shumë dilemash, debatesh dhe premtimesh, aleanca e opozitarëve “qëndrestarë”, ka mundur të regjistrohet si koalicion i 13 partive, shumica e të cilave pa asnjë anëtar apo mbështetës në rrethe. E veçanta e këtij koalicioni, mbetet padyshim futja e Bamir Topit dhe FRD tij, në rreshtin e cunguar të partive opozitariste, që do të garojnë përballë Partisë Socialiste të Edi Ramës. Në përbërje të këtij koalicioni “fitues”, janë 13 parti, përfshirë edhe Partinë Fryma e Re Demokratike e themeluar nga Bamir Topi, një kundërshtare e thekur ndaj Sali Berishës. Partia Demokratike e përmbylli me sforco marrëveshjen me aleatët e saj.

Siç është bërë me dije më herët,Lëvizja Socialiste për Integrim e Monika Kryemadhit, do të dalë me listat e saj në zgjedhje pavarësisht se janë një koalicion. Por së fundi, Partia Demokratike ka arritur marrëveshjen edhe me kryetarin e Partisë Demokristiane Nard Ndoka dhe mësohet se ai do të jetë në zonë të sigurt në qarkun e Shkodrës.“Partia Demokratike – Aleanca për ndryshim” është emri që PD dhe aleatët e saj, kanë zgjedhur për të garuar më 25 prill, me synim për të ardhur në pushtet. Deri dy ditë më parë,Nard Ndoka, deklaronte se “nuk do të firmoste marrëveshjen me PD, dhe nuk ishte i qartë sesi do të garonte në 25 prill”.Surprizë ka qenë perfshirja e FRD-së së Bamir Topit i cili pas “divorcit” nga Sali Berisha rikthehet në familjen e vjetër politike. Sa qesharake. Një koalicion që bashkon edhe armiqtë e tjerë historikë si grekët e PBDNJ me çamët e PDIU, ose Republikanët e Fatmir Mediut me Monarkët. Kurse LSI e Monika Kryemadhit, do të garojë e vetme. Ndoshta kjo lidhet me “çështje” të tjera që ka mes tyre.

Megjithatë ka befasuar Nard Ndoka, i cili ka dalë nga takimi me Bashën duke firmosur, pasi kreu i PDK-së ka rënë dakord për pozicionimin e tij në listën e Shkodrës, dukë lënë të kuptohet se ka kërkuar të jetë më lartë në renditje. Ky pra është koalicioni i “fitores mbi Ramën”, ky është rreshtimi i ish-pushtetarëve që nuk kanë lënë gjë pa i marrë pushtetit të tyre, që nuk kanë lënë gjë pa bërë sa kishin qeverisjen e tyre, dhe tani sërish duan të vijnë në pushtet. Ç’nuk po bëjnë, dhe ç’nuk po mbledhin rreth tyre, të liq dhe armiq, vetëm e vetëm të rrëzojnë Edi Ramën. Ata janë koalicioni i bulevardit, dhe të tillë do të trajtohen dhe vlerësohen edhe në 25 Prill nga shumica e shqiptarëve. Si mund të shkojë vota e lirë tek mëkatarët, tek zullumqarët, tek “horrat” e bulevardit, apo tek ata që luajnë në rruleta me para të fituara nga koha e pushtetit. Nuk mundet Rama me koalicione bulevardi, nuk shembet mali me guriçka, aq sa mund të ketë shpresë të marrë pushtetin kjo opozitë e rrënuar.

Të bindur se “kësaj here Rama do të largohet”, koalicioni i bulevardit, ka nisur të ngazëllehet duke nisur që tani ndarjen e portofoleve ministrore. Ajo ç’ka ka ndodhur deri sot mes tyre, nuk është asgjë para asaj që pritet të ndodhë pas 25 Prillit. Lulzimit i duhet të përgjigjet para të vetëve, më shumë për imazhin e turpshëm që i krijoi partisë duke firmosur me kallauzë që dikur Berisha i quante “horra dhe lavire bulevardi” se sa për humbjen fatale që e pret nga vota e lirë, pjesë e të cilës kësaj here do të jenë demokratët e zhgënjyer.