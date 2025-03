Koalicioni Djathtas për Zhvillim prezantoi të hënën (24 mars) kandidatët dhe programin elektoral për zgjedhjet e 11 majit.

Deputetët Dashamir Shehi i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar (LZHK) dhe Enkelejd Alibeaj i partisë Djathtas 1912 do të jenë në listën e hapur të Qarkut Tiranë.

Kryetari i LZHK-së, z. Shehi, tha se kryefjala e koalicionit është qenia në opozitë me qeverinë Rama nën sloganin “Shqipëria e para”.

Ai foli se situata ku gjendet Shqipëria tani paraqitet e vështirë dhe asnjëri nga kolegët e tij nuk pajtohen të bëjnë kompromis për hir të interesave politike.

“Janë kohë të vështira. kemi kundërshtarë nga të gjitha palët. Që të konkurrosh në këtë situatë, një grup relativisht i ri, besoj e kuptoni që është shumë i vështirë.

Jam i sigurt që rezultati do të jetë pozitiv, se ia kemi ndershmërisht me listë të hapur, si burrat, në emër të ideve tona, jo të interesave tona, se po të qe për interesat do e kishim gjetur një skutë gjithsecili në ‘listat e mëdha’. Unë gjykoj që është një moment historik për Shqipërinë, shqiptarët, për demokracinë shqiptare. Shqipëria ka nevojë të qeveriset nga një shtet, me institucione, jo më nga njerëz, nga individë. Kjo punë ka prodhuar këtë korrupsion që është, mungesën e shpresës, dhe i ka dhënë rinisë vetëm rrugën e emigracionit. Jemi të bindur që shumica e qytetarëve e mendojnë si ne.

Kemi bërë të gjitha tentativat për të puqur grupet që mendojnë si ne. Fatkeqësisht nuk ia dolëm dhe ky është dështimi ynë. E marrim ne përgjegjësinë. Do të ishte një ditë shumë e bukur për opozitën shqiptare sikur të ishim të gjithë bashkë. Nuk ia mbërritëm, por mendoj se kemi hapësirë të mjaftueshme për të krijuar një grup parlamentar. Kryefjala e qëndrimeve është opozita ndaj qeverisë Rama. Nesër e fillojmë betejën jo me rivalët tanë, por me qeverinë Rama,” deklaroi z. Shehi.

Koalicioni “Djathtas për Zhvillim” paraqiti një program konciz ekonomik, që kreu i LZHK-së tha që “e kupton edhe intelektuali, edhe bujku”.

“Si çdo vend që do të dalë nga mizerja e të zhvillohet, duhet të industrializohet. Industria, zhvillimi, teknologjia nuk është thjesht çështje parash, është çështje e rivlerësimit të shoqërisë shqiptare, ku nuk ka më shtresë të mesme: ka një grup milionerësh/miliarderësh dhe një tufë fukarenjsh që ndonjëherë i blejnë me votë.

Vazhdojmë me bujqësinë. Ne kemi menduar një skemë të plotë se si bujqësia shqiptare mund të financohet nëpërmjet sistemit bankar. Bujku ka ngelur bujk. Nuk u bë kurrë fermer.

Ne pretendojmë të rrisim pagat në sektorin buxhetor me 25 për qind, jo thjesht për t’u bërë qejfin disa nëpunësve, por nëpërmjet saj të formatojmë piramidën e pagave në Shqipëri. Duam të stimulojmë edhe sektorin privat. Kjo do të thotë që do të rrisim me 25 për qind konsumin në vend.

Duhen kontribute më të mëdha në sistemin e pensioneve. Kemi menduar një skemë për pensionet e ulëta, që t’i ndajmë. Pjesën e ulët që sot e kemi mesatarisht 190 mijë lekë ta çojmë 250 apo 300 mijë lekë, por me një skemë të ndarë nga sistemi i sotëm, që mund të vazhdojë siç është.

Kthimi dhe kompensimi i pronarëve. Ne jemi të qendrës së djathtë, por kjo temë është përtej të majtës dhe të djathtës. Nëse flasim për një shtet të së drejtës, ku është e drejta nëse ti merr mallin tim? 1,5–2 miliardë skemë kompensimi, edhe afatgjatë nga 5 në 7 vjet, ne mendojmë se bëhet dhe na dalin hesapet,” u shpreh z. Shehi, ndërsa theksoi se synimi është ngritja e një sistem taksash të ulëta me dy shkallë, që nuk duhen ndryshuar për një periudhë 5–10 vjet.