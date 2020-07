“Futja e koalicioneve parazgjedhore ndërlikon fletën e votimit”. Kështu u shpreh në Ditarin e A2, Bledar Skënderi, anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

“Do të zgjedhë fillimisht koalicionin, pastaj partinë, pastaj kandidatët. Do ta vështirësonte fletën e votimit, do ta vinte votuesin para një paqartësie gjatë momentit të votimit dhe do të dojë shumë kohë gjatë procesit të votimit”, tha ai.

Duke shpjeguar ndryshimet e dakordësuara mes palëve në marrëveshjen e 5 qershorit, që pritet të votohet edhe në parlament, Skënderi tha se gjithsesi, subjektet politike që kanë dëshirë të kandidojnë bashkë, mund ta bëjnë këtë.

“Koalicioni mund të paraqesë një listë të përbashkët. Të gjithë partitë mund të paraqesin një listë të përbashkët në emër të një subjekti zgjedhor, secili sipas përqindjes së raportit që mendojnë se kanë në grupin e madh.

Secili paraqet kandidatët e vet brenda listës dhe në fund, çdo parti politike llogarit edhe votat që merr çdo parti brenda koalicionit”, tha Skënderi.

Ai shpjegoi edhe procedurën e votimit me lista të hapura. “Qytetari përzgjedh fillimisht partinë që do të votojë.

Krahas fletës së votimit do të ketë edhe një broshurë në qendrën e votimit ku secili subjekt politik do të ketë listën e kandidatëve të saj.

Votuesi do të shënojë në fletën e votimit numrin që i korrespondon kandidatëve të preferuar prej tij.

Por nuk është përcaktuar ende sa numra do të vendosë në fletë, 2, 3, apo më shumë.

Nga përvoja e Kosovës, që zbaton këtë sistem, përgjithësisht 60% e votuesve shënojnë emrat e kandidatëve që preferojnë, 40% zgjedhin vetëm subjektin politik”, tha Skënderi.

