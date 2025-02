Në një intervistë për emisionin “Ngjarja Kryesore” në RTSH 1, Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, ka komentuar ftesën e hapur të Partisë Demokratike për të gjithë ata që ndihen opozitarë, duke theksuar se dera e PD-së do të mbetet gjithmonë e hapur për bashkëpunim.

“Dashamir Shehi e ka pasur ftesën si gjithë të tjerët, kush ndjehet opozitar duhet të vijë tek ne, kush ndjehet qeveritar duhet të rrijë tek qeveria. Dera për opozitarët as ka qenë, as do të jetë kurrë e mbyllur. Kush është peng i pazareve të pushtetit këtu nuk është detyra jonë, apo nuk është faji i PD-së apo i Sali Berishës nëse të tjerët kapen peng”, tha Noka.

Në vijim të deklaratave, ai bëri një koment mbi peng marrjen e situatës politike nga dy individë të afërt me qeverinë.

“Vija e kuqe thonë disa, dy pengje të deklaruara botërisht e kanë derën mbyllur. Dy shërbëtorët e Ramës për të shkatërruar PD-në dhe për të minuar demokracinë në vend, ata dy pengje nuk kanë asnjë lidhje me opozitën”, theksoi Noka.