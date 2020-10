I ftuar në emisionin “Ilva Now” mbrëmjen e djeshme ishte ish-deputeti i PD-së, Oerd Bylykbashi i cili ka zbuluar strategjinë dhe teknikën elektorale të Partisë Demokratike për të marrë sa më shumë vota në zgjedhjet e 25 prillit, çka përkthehet në mandate.

Më tej, Bylykbashi theksoi se vendi ka nevojë t’i rikthehet normalitetit, duke u shprehur i gatshëm për të bërë kompromis politik me Ramën në rast nevoje.

“Do të jenë vendime që i merr opozita e bashkuar për të gjetur mënyrën për të marrë sa më shumë vota dhe këto të kthen në mandate. Ajo që ne luftojmë është objektivi i madh që kemi të largojmë Edi Ramën nga pushteti. Pas zgjedhjeve të 25 prillit përveç reformave dhe goditjes së korrupsionit, Shqipëria duhet të hyjë në një holli normaliteti. Asgjë që është e turbullt nuk ndihmon në integrimin e vendit. Do të jemi qeveria që do t’i qëndrojmë ndarjes së pushteteve, ligjeve, mirëqeverisjes dhe Kushtetutës. Do të bëjmë kompromis politik”, deklaroi Bylykbashi.

g.kosovari