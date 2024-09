Roma ka vendosur të shkarkojë Daniele de Rosin pas 4 javëve të para të kampionatit.

Verdhekuqtë kanë zhgënjyer këtë start duke grumbulluar vetëm 3 pikë në katër ndeshje. De Rosi zëvendësoi Murinjon sezonin e kaluar.

“AS Roma njofton se ka liruar Daniele De Rosin nga roli i trajnerit të ekipit të parë.

Vendimi i klubit është marrë në interes të skuadrës, në mënyrë që të mund të rifillojë sa më shpejt rrugën e dëshiruar, në një kohë kur sezoni është ende në fillimin e tij.

Për Daniele, i cili do të jetë gjithmonë në shtëpi në klubin Giallorossi, një falënderim të përzemërt për punën e kryer muajt e fundit me pasion dhe përkushtim. Do të vijojnë komunikimet mbi udhëzimet teknike të ekipit”, thuhet në njoftimin e klubit Italian.