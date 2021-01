Prokurori i Përgjithshëm Olsian Çela ka folur në lidhje me përgjimet e publikuara nga anti-mafia italiane ku shfaqen anëtarë të organizatës Ndrangheta që flisnin për investime në Shqipëri duke përmendur emra politikanësh dhe biznesmenësh. Numri një i akuzës u shpreh për se nuk i pengon askush për nisjen e hetimeve.

“Nuk kam informacion për këtë që po pyesni, por keni humbur shansit të pyesnin 270 prokurorë të pavarur të cilëve ligji i ri u mundëson të nisin hetimet, kryesisht, për çdo fakt penal për të cilët vihen në dijeni. Prokurori i ka marrë masat që garantojnë prokurorët të veprojnë në pavarësi të plotë.”

Pak ditë më parë Kryeministri Edi Rama tha se në përfundim të hetimeve të prokurorisë italiane tha se anëtarët e Ndragehtas, kanë dështuar të investojnë në Shqipëri.

Ndërkohë opozita e cilëson Ramën sit ë lidhur me anëtarë të mafias. Po kështu edhe prokuroria e posaçme ka njoftuar se do të kërkojë informacion në Itali në lidhje me përgjimet që kanë dalë në mediat vendase.

/a.r