Ish-deputeti Myslim Murrizi ka kritikuar kryetaren e Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP), Mirela Bogdani, për mungesë etike profesionale.
Duke marrë shkas nga foto e një takimi që kryetarja e KLP-së ka zhvilluar me ambasadorin e BE-së Antonio Gonzato, Murrizi e quajti veshjen e zgjedhur prej Bogdanit si aspak të përshtatshme për një takim zyrtar. Ai theksoi më tej se nuk dëshiron të tregohet i prapambetur, por shtoi se veshja e kryetarës së KLP-së, me shalët përjashtë, ishte për disko dhe jo për zyrë.
“Shefja e Olger Eminajt, pra kryetarja e KLP, Zj. Mirela Bogdani, në një takim zyrtar me Ambasadoren e BE në Tiranë, Zj. Gonzates. Minimalja e etikës zyrtare kërkon një veshje protokollare formale zyrtare nga çdo funksionar publik në respekt të pozicionit publik që mban dhe në zbatim të ligjit të etikës zyrtare.
Kjo lloj veshje duket “pak” ekstravagante edhe për në disko, mendoj unë, ose jam shumë i prapambetur.
Ose këta të drejtësisë së “re” e kanë si stil pro sorrosian këtë model prezantimi, prandaj dhe anëtari i KLP, Olger Eminaj, nuk u ndje fare në siklet dje në mbledhjen e KLP-së, se ka menduar që në fund të fundit ne në KLP dhe në çdo hallkë të kësaj drejtësie njëlloj jemi, por dikush e shfaq me sms e dikush me veshje duke treguar shalët tek perëndimorët”, shkruan Murrizi në “Facebook”.
