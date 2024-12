Deputeti i Partisë Socialiste, Blendi Klosi, akuzoi opozitën se nuk kërkon të bëjë shtet dhe se kur vjen diskutimi për falje gjobash për qytetarët në nevojë është kundër kësaj. Nga ana tjetër opozita shprehet se nuk është kundër faljes së gjobave, por procedurës së përshpejtuar që mazhoranca kërkon, në një kohë, që sipas tyre, ai projektligj ende nuk është hartuar dhe nuk është vënë në dispozicion të opozitës.

Opozita thekson se nuk ka si të jetë kundër kur nuk është njohur me asnjë projektligj. Megjithatë Klosi akuzoi PD se kur ishte në qeveri lejoi krijimin e një katrahure në vend me ndërtimet pa leje.

Klosi përfundoi duke shtuar se PS do të vazhdojë të votojë ligje që e forcojnë shtetin dhe nuk do të bëjnë kompromise me ata që e shkelin ligjin.

“Kemi 34 vite që bëjmë një debat se çfarë është shteti dhe anti-shteti. Ju quani sukses ndërtimet paleje. Ajo që kemi bërë ne në 12 vjet janë rikthimi i normalitetit, të ketë urbanistikë me standarde europiane. Do vijojmë të vejmë gjoba, nuk është një gjë e keqe, por një penalitet për atë që ka shkelur ligjin. Ajo që është menduar që për një zonë e caktuar të ketë një pezullim të këtyre gjobave dhe PS do e votojë. Ju tregoni veten tuaj, jemi kundër faljes së gjobave. Duhet të ishit ju që të bashkoheshit dhe të kërkonit më shumë. Qoftë se mendoni do vini në pushtet dhe nuk do ketë më gjoba dhe do lëmë ndërtimet pa leje, nuk do ju votojnë. Ne ligjin e kemi paraqitur, do e votojmë, ju merruni me procedurë. Mos i dilni kundër një gjëje që ka të bëjë me njerëz në nevojë. PS ka bërë shtet, dhe nuk kemi bërë diferencime janë të majtë apo të djathtë. Kur keni qeni ju ka qenë politika gjithçka deri në vënien e gjobave”, tha Klosi.

/a.r