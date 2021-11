Ish kreu i SHISH, Fatos Klosi tha se Berisha po bëhet faktor pengues, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë Ballkanin Perëndimor.

I ftuar në emisionin Repolitix në Report Tv, duke u ndalur dhe tek zhvillimet në vendet e Rajonit në atë dhe desatbilizimin në politikat në shtetet fqinje, Klosi deklaroi se SHBA duan shtete të stabilizuara nuk duan probleme të brendshme ku del Sali Berisha e thotë do të marrë drejtimin e PD-së.

‘Berisha është bërë faktor pengues, jo vetëm për Shqipërinë, por për Ballkanin Perëndimor për atë që duan të bëjnë SHBA në rajonin tonë. Ato duan shtete të stabilizuara nuk duan probleme të brendshme ku del Sali Berisha e thotë do të marrë drejtimin e PD-së. E kanë cilësuar si njeri të korruptuar me gjithë rrethin e tij, ai kërkon prova t’i çojë në Paris, nuk do të dalin. Ata nuk kanë pritur që ky të mbajë këtë qëndrim, ky nuk e ka me departamentin do tu tregojë anëtarëve që e ndjekin nga pas se ai është i ndershëm. I ndershëm sa është do shohim ç’kanë ato zarfet brenda.’- tha Klosi.